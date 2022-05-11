Курганский сенатор назвал элитой быков и растения

Курганский сенатор Сергей Муратов заявил, что шоумены типа Максима Галкина и Ивана Урганта не имеют права причислять себя к российской элите, поскольку в период санкций бросились спасать свое имущество на Западе.

«Против России сейчас идет мощнейшее давление. И это даже не столько давление, сколько это настоящая гибридная война против нашей страны в экономике, культуре, истории, образовании и науке. И как на любой войне, в ней есть патриоты и герои, а есть трусы и предатели. Среди таких предателей оказались так называемые либералы, которые стали спасать свое имущество на Западе. Они туда побежали, крича о том, что они – это элита России. Максим Галкин элита? Иван Ургант элита? Они ведь не произвели никакой продукции, и что они были здесь, что их не было, не имеет никакого значения. Уезжая, они еще своего третьего друга забыли – Филиппа Киркорова, тогда бы у нас в стране маленько почище бы стало», – написал в своем телеграм-канале Сергей Муратов.

Он добавил, что родился и вырос в рабочем поселке и получил свое первое высшее образование в сельхозинституте, поэтому иначе понимает значение слова «элита».

«Для меня «элита» – это вот те растения, которые появляются. Для меня понятие «элита» – это племенные быки, коровы, племенные лошади. И лучшие люди России сегодня там, сражаются на Украине с неонацистами. Они сегодня защищают нас, и они не элита, они соль земли русской, это действительно, как говорил Лев Гумилев, люди длинной воли. Это люди, которые усмиряли хаос, которые боролись за Россию», – резюмировал сенатор.

Курган, Ольга Федорова

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