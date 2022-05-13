В Кургане на месяц перекроют улицу в Заозерном

В Кургане из-за аварии на самотечном коллекторе на месяц перекроют движение на улице Дубынина в микрорайоне Заозерный.

«Движение автотранспорта будет закрыто на участке от жилого дома №6 Б в третьем микрорайоне Кургана до пересечения с ул. Мостостроителей. Ограничение будет действовать с 09-00 14 мая до 21-00 12 июня 2022 года», – сообщили в компании «Водный Союз».

В течение двух дней коммунальщики будут монтировать две перекачивающие станции для обеспечения бесперебойного водоотведения в данном районе. Затем будут установлены гидрозатворы. «После этого приступим непосредственно к устранению аварии», – сказал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Курган, Ольга Федорова

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