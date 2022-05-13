Власти Зауралья прогнозируют снижение численности населения на 60 тыс. человек за несколько лет

Власти Курганской области разработали стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года. Соответствующий законопроект уже выложен на сайте областной думы. В документе есть два сценария – консервативный и базовый (более благоприятный).

Агентство «Новый День» приводит несколько пунктов из консервативного сценария.

Так, согласно ему, численность населения Зауралья за 2022-2024 годы сократится на 21,13 тыс. человек, за 2022-2030 годы – на 61,63 тыс. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2022-2024 годы, по прогнозу чиновников, увеличится на 2,3 года – до 70,5 лет. За 2022-2030 годы – на 5,5 лет – до 73,6 лет.

Доходы консолидированного областного бюджета к 2024 году должны составить 171 млрд рублей, к 2030 году – 529 млрд рублей. Напомним, сейчас они 67 млрд рублей.

Число курганцев с доходами ниже прожиточного минимума (в 2019 году этот показатель составлял 19,3%) к 2030 году должно сократиться на 8,3 процентных пункта. И даже в базовом прогнозе перспективы снижения числа людей, живущих за чертой бедности, не на много оптимистичнее – всего минус 9,4%.

Курган, Ольга Федорова

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