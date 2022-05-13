Губернатор Шумков применил новое ругательство, рассказывая о блогерах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал пост, посвящённый деятельным гражданам и тем, кто лишь критикует власти. Текст он разместил в своём аккаунте 13 мая 2022 года «ВКонтакте». В нём глава региона использовал нелитературное слово «офигилиард».

Г-н Шумков обратил внимание на то, что есть люди, которые любят давать советы, но когда речь заходит о реальных делах, они ссылаются на то, что платят налоги и поэтому работу за них должен выполнить кто-то другой. С другой стороны, есть люди, которые по своей инициативе занимаются благоустройством территории.

Приводим текст поста полностью.

«У нас много неравнодушных людей. Кто-то лечит других советами, рассказывая кому как жить и как надо управлять. Всем при этом расставляя оценки.

Только когда речь идёт о том, чтобы навести порядок хотя бы в их дворе, соседнем парке или околотке, на призыв администрации выйти на субботник, чтобы прибраться да навести порядок – быстро «съезжают».

Кто рассказывает про офигилиарды налогов, уплачиваемых с блогерской да с комментаторской деятельности. Кто сразу начинает вспоминать о том, как на «колчаковских фронтах был ранен», отчего не может принимать личное участие в улучшении города.

А есть ребята, которые просто берут и делают сами. Не ждут похвал, не ждут грантов. Просто проводят в порядок территории, опрятный вид которых им самим доставляет удовольствие. Спасибо им.

Уверен, что такой пример даст понимание всем остальным, что многое зависит от нас самих. Не жечь, не мусорить, благоустраивать и прибираться можно и нужно вне зависимости от «политической платформы».

Прежде всего потому, что это наша страна. Наш город. Наша жизнь»,– написал губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»