Мэрия Кургана запретила продажу угля, дров и жидкости для розжига

В Кургане запретили продажу горючих веществ и средств для разведения огня. Ограничения продлятся до отмены режима чрезвычайной ситуации. Запрет введён постановлением администрации города Кургана, сообщили 13 мая в официальном телеграм-канале мэрии.

Под запрет попали для средства разведения огня, древесный уголь, дрова. Исключение составили горюче-смазочные материалы, реализуемые на заправках.

С 10 мая на территории всей Курганской области введён режим ЧС. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, жарить шашлыки и сжигать мусор. Также запрещено посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

Курган, Наталья Ефремова

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