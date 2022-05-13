Мэрия Кургана запретила продажу угля, дров и жидкости для розжига

В Кургане запретили продажу горючих веществ и средств для разведения огня. Ограничения продлятся до отмены режима чрезвычайной ситуации. Запрет введён постановлением администрации города Кургана, сообщили 13 мая в официальном телеграм-канале мэрии.
Под запрет попали для средства разведения огня, древесный уголь, дрова. Исключение составили горюче-смазочные материалы, реализуемые на заправках.
С 10 мая на территории всей Курганской области введён режим ЧС. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, жарить шашлыки и сжигать мусор. Также запрещено посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.
Курган, Наталья Ефремова
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