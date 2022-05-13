Из-за пожаров в Курганской области возбуждено 11 уголовных дел

В Курганской области органами дознания госпожнадзора возбуждены 11 уголовных дел. Пять из них по фактам лесных пожаров в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском округах (ч.1 ст.261 УК РФ). К примеру, 28 апреля загорелась сухая растительность в квартале 4 Чашинского участкового лесничества. В результате огонь распространился на площади 1486 га, причинив ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

«За совершения указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Кроме того, с виновного лица может быть взыскан причиненный преступлением материальный ущерб», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Еще шесть уголовных дел по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» возбуждены в Кургане, Кетовском и Петуховском округах, – сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками МСЧ проведено уже более тысячи рейдов, в ходе которых составлено 826 протоколов об административном правонарушении, в том числе: 137 за сжигание сухой растительности и мусора (132 из них в условиях особого противопожарного режима), 688 за отсутствие очистки территорий, 1 за нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ.

Курган, Ольга Федорова

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