В Курганской области локализованы все природные пожары

Все природные пожары в Курганской области локализованы. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«По состоянию на 15 мая, на территории региона действует 5 лесных пожаров в Кетовском, Юргамышском и Шумихинском муниципальных округах, все они локализованы. Авиация и наземная группировка продолжают работы до их полной ликвидации: проливку лесного массива, тушение тлеющих торфяников, окапывание и дотушивание горящих элементов», – сообщили в ведомстве.

Все очаги находятся на внушительном расстоянии от населенных пунктов. Угроза распространения огня отсутствует. Обстановка стабилизирована. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная для ликвидации природных пожаров на территории региона насчитывает 1368 человек и 141 единицу техники.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»