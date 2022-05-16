В Кургане на месяц перекроют часть проспекта Машиностроителей

В Кургане на месяц перекроют проспект Машиностроителей. Из-за непогоды на напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогим в районе Некрасовского моста, движение будет закрыто на участке от строения №1а (ТЦ «Алые паруса») до 1 (Офисный центр Мол).

«Запрет на проезд автотранспорта будет действовать с 09:00 17 мая до 21:00 15 июня массового года», – сообщили в компании «Водный Союз» и потребовали водителей заранее планировать свой маршрут.

Курган, Ольга Федорова

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