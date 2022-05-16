Центр Кургана украсили розами

В Кургане в Городском саду высадили розы. Как сообщили в мэрии, свой вклад в озеленение и благоустройство внесли сотрудники департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Первую партию цветов они высадили накануне Дня Победы. Сегодня досадили 14 роз сорта «Дегенхарт» и 20 «Клементина».

По информации Дирекции парков и скверов, розы разместились в круглой клумбе напротив памятника С.Балакшину. Среди них есть и другие сорта – «Фокус Покус», «Шармант», а также многолетнее травянистое растение астильба «Анита Фейфер», «Блэк энд Блю», «Глиттер энд Гламур», «Дюссельдорф», «Милк энд Хоней», «Рейнланд».

Курган, Ольга Федорова

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