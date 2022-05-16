В Кургане мужчина неделю жил в квартире с трупом, присыпанным хлором

В Кургане мужчина неделю жил в квартире с трупом женщины, которую сам же и убил.

Убийство было совершено в одном из домов на улице Ленина в период с 9 по 13 сентября 2021 года. Пьяный курганец поссорился с женщиной и задушил ее подушкой. После этого он продолжил жить в той же квартире.

«Когда от трупа стал исходить неприятный запах, накрыл его одеялом и посыпал средством для чистки раковин. В связи с невозможностью из-за запаха находиться в одной квартире с трупом 18 сентября мужчина сообщил о произошедшем в полицию и был задержан», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов). Как выяснилось, гражданин дополнительно совершил хищение имущества у своего работодателя, а также являлся злостным неплательщиком алиментов.

По совокупности суд приговорил курганца к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Ольга Федорова

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