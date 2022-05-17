Названы пять самых подорожавших за год продуктов в Кургане

Рекордсменом по росту стоимости в Курганской области стал вовсе не сахар, а белокочанная капуста. За год она подорожала на 207,5 процентов. В апреле 2022 года средняя цена на нее составила 83,7 рубля за килограмм. Сахар-песок с апреля 2021 года вырос в цене лишь на 75,2% (90,8 руб. за кг.).

Лук репчатый – на 73,1% (47,5 руб. за кг.).

Морковь – на 44,7% (74,8 руб. за кг.).

Картофель – на 34% (45,5 руб. за кг.).

Подешевели за год, согласно данным Свердловскстата, только куриные яйца – на 6% (82,3 руб. за 10 шт.)

Курган, Ольга Федорова

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