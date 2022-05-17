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Вторник, 17 мая 2022, 18:09 мск

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Курганец убил подругу совком и похоронил тело в ковре

Фото – сайт СУ СКР по Курганской области

Житель Макушино (Курганская область) поссорился со своей сожительницей и убил ее железным совком. Трагедия произошла в конце апреля текущего года. Труп курганец завернул в ковер и закопал в ближайшем лесу.

О том, что женщина пропала в правоохранительные органы 6 мая сообщила сестра обвиняемого. «По подозрению в совершении убийства был задержан 62-летний сожитель. На период следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

Курган, Ольга Федорова

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