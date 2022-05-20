В Курганской области снят режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором Вадимом Шумковым.

«На сегодняшний день угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует», – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако в регионе по-прежнему действует запрет на посещение лесов до 3 июня 2022 года в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности. Жителям нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда, проводить там любые виды работ. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы ужесточены: от 2 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в ряде территорий Курганской области был введен 28 апреля 2022 года, позднее он действовал на территории всей Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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