Губернатор Шумков перекроил бюджет благоустройства Курганской области

Правительство Курганской области расширило список городов и районов, которые в 2022 году получат из регионального бюджета субсидии на формирование современной городской среды.

Изначально предполагалось разделить 218 млн рублей между Курганом (139,3 млн руб.), Шадринском (32,6 млн), Далматовским (32 млн) и Катайским районами (8,5 млн).

Однако накануне, 19 мая, губернатор Вадим Шумков подписан новый документ, согласно которому деньги (216,9 млн руб.) получат 13 территорий.

Кургану выделят 129,5 млн рублей.

Шадринску – 12,1 млн рублей.

Далматовский район получит 24 млн рублей.

Катайский район – 8,4 млн рублей.

Лебяжевский округ – 7,9 млн рублей.

Кетовский округ – 7,1 млн рублей.

Частоозерский округ – 6,6 млн рублей.

Каргапольский округ – 5,4 млн рублей.

Целинный округ – 4,6 млн рублей.

Юргамышский округ – 3,7 млн рублей.

Куртамышский округ – 3,6 млн рублей.

Сафакулевский округ – 3,1 млн рублей.

Мишкинский округ – 372 тыс. рублей

Курган, Ольга Федорова

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