Курганский турбизнес может получить бюджетные деньги на глэмпинги, катера и пляжи

Правительство Курганской области увеличило траты на развитие туризма. Если ранее до 2025 года предполагалось направить на эти цели 48,4 млн рублей, то накануне сумму увеличили до 152,9 млн рублей. В 2020 и 2021 годах уже было потрачено 38,2 млн рублей, план на 2022, 2023, 2024 – по 28,6 млн рублей ежегодно, а в 2025 году – 28,7 млн рублей.

Согласно постановлению регионального правительства, большая часть бюджетных средств пойдет на субсидии по поддержке предпринимательских инициатив по развитию туризма (120,3 млн руб.).

Тем, кто реализует проекты в этой сфере, можно будет получить частичное (не более 50 % от стоимости оборудования) возмещение расходов на покупку модульных гостиниц и глэмпингов, катеров, снегоходов, микроавтобусов, оборудования для пляжей или мангальных зон, домокомплектов для гостевых домов, арт-объектов, объектов развлекательной инфраструктуры и т.д. До 5 млн рублей можно получить, если стоимость реализации проекта составляет менее 70 млн рублей, и до 15 млн – если проект стоит выше 70 млн рублей.

Также деньги из бюджета будут направлены на рекламное продвижение турпродуктов (5,3 млн), проведение форумов (11 млн), участие курганских делегаций в иногородних выставках и ярмарках (9 млн), обучение кадров для туриндустрии (580 тыс. руб.), реализацию туристского кода (4 млн), поддержку по созданию системы навигации и ориентирующей информации (1,1 млн) и на субсидии по перевозке туристических групп детей (973 тыс. руб.).

Курган, Ольга Федорова

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