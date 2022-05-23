Глава Кургана раскрыла свои доходы за 2021 год

Глава Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах за 2021 год. Согласно декларации, в прошлом году мэр получила 3 млн 930 тыс. рублей. В эту сумму входит доход от продажи легкового автомобиля – 265 тыс. рублей. В собственности у Ситниковой две квартиры (площадью 28 и 62,9 кв.м.) и земельный участок (1443 кв.м.).

Муж главы Кургана задекларировал доход в размере 1,5 млн рублей. В собственности у него есть хозблок (26,6 кв.м.) и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Курган, Ольга Федорова

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