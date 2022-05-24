Житель Кургана сжег утюгом свою подругу

В Кургане коллегия присяжных вынесла приговор жителю Кургана, который до смерти запытал утюгом свою сожительницу.

Трагедия произошла в конце декабря 2020 года в одной из квартир дома 143 по ул. Коли Мяготина. Мужчина взял электрический утюг, включил его в розетку, после чего неоднократно приложил к телу своей 36-летней подруги.

«Раскаленной поверхностью подошвы утюга он неоднократно провел в области головы, туловища, верхних и нижних конечностей потерпевшей, смерть которой наступила от термических ожогов с площадью поражения 40 процентов», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Кроме того, выяснилось, что в 2011 году мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал 79-летнего пенсионера в квартире по ул. Половинская, 14, в Кургане.

В суде курганец вину не признал. Однако коллегия присяжных заседателей согласилась с позицией обвинения и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.

За совершенные преступления виновному назначено наказание в виде 18 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Ольга Федорова

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