российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 мая 2022, 11:23 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Курганским предприятиям разрешать брать на работу меньше инвалидов

Курганским предприятиям уменьшают квоту по приему на работу инвалидов.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте областной думы, вместо 4 процентов, как было раньше, квота будет составлять 3 процента от среднесписочной численности работников на начало календарного года с учетом инвалидов, ранее принятых на работу.

«Работодатели, у которых численность работников превышает 100 человек, в соответствии с установленной настоящим законом квотой для приема на работу инвалидов создают или выделяют рабочие места для трудоустройства инвалидов», – говорится в законопроекте.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Россия,