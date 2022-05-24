Курганским предприятиям разрешать брать на работу меньше инвалидов

Курганским предприятиям уменьшают квоту по приему на работу инвалидов.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте областной думы, вместо 4 процентов, как было раньше, квота будет составлять 3 процента от среднесписочной численности работников на начало календарного года с учетом инвалидов, ранее принятых на работу.

«Работодатели, у которых численность работников превышает 100 человек, в соответствии с установленной настоящим законом квотой для приема на работу инвалидов создают или выделяют рабочие места для трудоустройства инвалидов», – говорится в законопроекте.

Курган, Ольга Федорова

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