В Кургане уничтожили тонну нелегальных груш

В Кургане уничтожили 1,3 тонны нелегальных груш. Фрукты были обнаружены в одной из торговых точек областного центра. Ими торговал индивидуальный предприниматель. Страна происхождения фруктов не установлена.

«В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражным судом Курганской области ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Реализуемый товар уничтожен», – сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Курган, Ольга Федорова

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