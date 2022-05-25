Губернатор Шумков снова пообещал погорельцам с детьми новое жилье

Курганские семьи с детьми, потерявшие в пожарах единственное жилье, могут получить государственный жилищный сертификат, удостоверяющий право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков в интервью своей пресс-службе.

«Те семьи с детьми, которые потеряли вообще единственное жилье, мы их расселим. Предоставим другое жилье либо сертификат», – сказал глава региона.

Число семей, которые смогут рассчитывать на получение сертификата, он не назвал. Как и размер выплаты, который, очевидно, будет зависеть от стоимости 1 кв. м. на дату выдачи сертификата и от состава семьи. Также не известно, когда люди смогут заехать в новый дом. И будет ли у них возможность до момента новоселья пользоваться временным жильем или гостиницей, которые им предоставили власти.

К примеру, курганцы, потерявшие жилье на пожаре в СНТ «Малиновка» говорят, что мэрия областного центра оплатила гостиницу только до 27 мая, что будет дальше – никто не объясняет, выплаты по утрате жилья люди пока не получили.

Напомним, погорельцы, по словам чиновников, получат денежные выплаты из резервного фонда области – 10 тыс. рублей разовой помощи, 30 тыс. рублей, если имущество было утрачено частично, 50 тыс. рублей – если полностью. Дополнительно 100 тысяч рублей получат те, у кого сгорел дачный дом, и 300 тысяч рублей – те, кто потерял жилой дом, являющийся единственным жильем.

Курган, Ольга Федорова

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