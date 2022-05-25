На курганской границе пресечена попытка ввоза в Россию американской спермы

Крупная партия бычьей спермы производства США и Канады перехвачена в пункте пропуска «Петухово» Курганской области.

41,4 тысячи доз спермы крупного рогатого скота пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана. Машина следовала в Нижний Новгород.

«Машина с грузом возвращены в Республику Казахстан. В связи с тем, что перевозчик не смог предоставить приложение копии ветеринарного сертификата, подтверждающего эпизоотическое благополучие и безопасность, что является обязательным условием в связи с временными ограничениями на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана (в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру)», – сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Напомним, что ранее, 19 и 24 мая, по этой же причине были пресечены две попытки незаконного ввоза из Республики Казахстан подконтрольной продукции – 40 тонн мокросоленых шкур крупного рогатого скота. Первая машина следовала из города Кокчетав Республики Казахстан в Московскую область, вторая машина – в Рязань.

Курган, Ольга Федорова

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