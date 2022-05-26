Курганский губернатор Шумков отнес толерантность к сексуальным совращениям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «толерантность» – неприличное понятие. Об этом он рассказал 26 мая во время открытия форума «Новое время. Новые мы».

«К словам «демократия» и «толерантность» отношусь осторожно. Для меня понятие «толерантность» – это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», – цитирует слова Вадима Шумкова агентство URA.RU.

Глава региона добавил, что его не сильно заботит – совпадает ли его позиция с официальной линией или нет.

Курган, Ольга Федорова

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