В Зауралье будут судить экс-главу района за непригодное жильё для сирот

Бывшего главу Притобольного района Курганской области будут судить за некачественное жильё для детей-сирот. Следственное управление СК региона сообщает о завершении расследования уголовного дела и передаче материалов в суд.

«В 2015-2017 годах обвиняемый, являясь главой района, на основании муниципальных контрактов организовал приобретение 8 квартир в двух многоквартирных жилых домах в селе Глядянское Притобольного района. Указанные квартиры впоследствии были переданы для проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. При этом в квартирах имелись недостатки, препятствующие их использованию и эксплуатации. Более того, согласно результатам проведённых в рамках расследования уголовного дела экспертиз, все квартиры являются непригодными для проживания», – рассказали в СУ СК по Курганской области.

Силовики посчитали: ущерб бюджету составил более 7,8 млн рублей.

Экс-глава обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий).

В указанный период районом руководили разные люди. Николай Иванов ушёл в отставку осенью 2016 года. В феврале 2017 года на место главы Притобольного района был назначен Сергей Спирин. Г-н Спирин работал на посту около двух лет.

Отметим, в суде Притобольного района уже рассматривается дело в отношении г-на Спирина – его обвиняют в преднамеренном банкротстве муниципального предприятия.

Курган, Наталья Ефремова

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