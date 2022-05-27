Председатель Курганского областного суда Кабаньков уйдёт в отставку

В Курганском областном суде скоро сменится председатель – Сергей Кабаньков планирует уйти в отставку. Его заявление о прекращении полномочий судьи с 23 июля 2022 г. квалифколлегия должна рассмотреть 1 июня 2022 года.

Председателем курганского областного суда г-н Кабаньков был назначен указом президента 17 октября 2016.

Курган, Наталья Ефремова

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