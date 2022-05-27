Прокуратура проверит курганских чиновников из-за пожаров

Прокуратура проверит, правильно ли чиновники из Курганской области передавали в федеральный центр сведения о лесных пожарах.

Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ. В ведомстве отметили, что в 2022 году фиксируется низкий уровень организационной работы по тушению пожаров.

«Так, по работе лесного ведомства Курганской области уже идут мероприятия по уточнению достоверности сведений по площадям лесных пожаров, которые они передавали, готовятся аналитические материалы для передачи в прокуратуру», – цитирует пресс-служба ведомства заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского.

В ведомстве добавили, что основными причинами пожаров в этом году стали нарушения правил пожарной безопасности в лесах, при этом уровень выявляемости виновников лесных пожаров в регионах крайне низкий.

Курган, Ольга Федорова

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