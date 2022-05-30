На праймериз ЕР в гордуму Кургана победили промышленник и топ-менеджер холдинга «Максим»

Партия «Единая Россия» подвела итоги праймериз на довыборах депутатов городской думы Кургана по 1 и 6 округам.

По первому округу победу одержал гендиректор «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк. Промышленник родился в 1983 году в Кургане. На праймериз он набрал 52 голоса.

По шестому округу больше всего голосов (67) набрал директор ООО «Продвижение» Алексей Маркин. Он родился в 1980 году в Кургане. Компания, которой руководит Марким принадлежит основателям сервиса заказов такси «Максим» Максиму Белоногову и Олегу Шлепанову.

Довыборы в Гордуму Кургана по 1 и 6 округам должны состояться 11 сентября 2022 года. Ранее одномандатниками на этих территориях были Сергей Руденко и Сергей Бардин.



Курган, Ольга Федорова

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