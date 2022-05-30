Тюменец угнал КамАЗ в Курганской области, чтобы добраться к другу в Челябинск

Житель Тюменской области, направлявшийся к другу в Челябинск, попал в ДТП на территории Далматовского района Курганской области. У его автомобиля пробило два колеса.

Попытки добраться в соседний регион на попутном транспорте не увенчались успехом.

«Присевшего на корточки на обочине дороги человека заметил водитель проезжавшего мимо автомобиля КамАЗ. Мужчина остановился, чтобы поинтересоваться самочувствием молодого человека, вышел из КамАЗа и оставил его не заглушенным. Увидев, что водитель покинул салон автомобиля, молодой человек проник в грузовик, сел за руль и уехал», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Водитель КамАЗа связался со своими коллегами, они начали преследование угонщика. Далеко тюменцу уехать не удалось. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Его задержали работники подрядной организации и вызвали на место сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Курган, Ольга Федорова

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