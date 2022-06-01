В Курганской области ликвидируют три района

Далматовский, Варгашинский и Катайский районы Курганской области будут преобразованы в муниципальные округа. Такие решения приняты районными думами, 30 июня 2022 года в территориях пройдут общественные слушания по вопросу объединения.

Муниципальная реформа, в ходе которой районные сельские поселения объединяются в МО, идет в Зауралье уже третий год. Однако ранее она не затрагивала районы, в которых расположены территории особого социально-экономического развития. Из-за отсутствия нормативных документов и юридической практики был риск потерять статус ТОСЭР в процессе преобразования района в муниципальный округ. Сейчас федеральный центр снял эти риски.

Инициатором муниципальной реформы в Зауралье стал губернатор Вадим Шумков. Он начал с оптимизации областного правительства в январе 2019 года, уволив более 200 человек. Затем взялся за муниципальные образования. Главам он пояснил, что у них слишком раздутый штат, а эффективность при этом низкая, как и уровень собственных доходов.

«Мы пошли на объединение, потому что в Курганской области была самая витиеватая система местного самоуправления. Порой заходишь в райцентр – одна администрация, а напротив – другая. Они еще между собой конфликтуют. А глава администрации района, бывает, конфликтует с двумя-тремя главами поселений. А денег нет и экономики нет. А жители задают вопросы губернатору и президенту – вкрути лампочку, почисти дорогу, отлови бездомную собаку, отремонтируй школу, детский сад», – говорил Вадим Шумков.

Напомним, в начале реформы Курганская область с населением 850 тыс. человек и 24 районами имела 343 муниципальных образования (в Тюменской области на 1,43 млн населения только 302 МО, в Челябинской области – на 3,5 млн населения – 319 МО).

Курган, Ольга Федорова

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