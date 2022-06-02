Губернатор Шумков рассказал о проблемах с расчисткой реки Тобол

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о проблеме с расчисткой русла реки Тобол. Однако в чём именно заключается проблема – понять из его поста в телеграм-канале сложно. В 2022 году аукцион на расчистку русла Тобол объявлялся уж трижды. На него никто не заявляется.

Как написал в своём канале г-н Шумков, он попросил зампреда правительства РФ Викторию Абрамченко рассмотреть возможность очистки русла Тобола. При этом последний аукцион на расчистку русла реки в районе Омского моста завершился в конце апреля 2022 года – на него никто не заявился. Как в этом случае может помочь г-жа Абрамченко – не вполне ясно. Возможно, губернатор ждёт помощи от федеральных коллег по другому участки реки.

«Несмотря на то, что это федеральное полномочие, наш регион, чтобы ускорить процесс, взял на себя затраты по разработке ПСД. Работы распределились на два этапа. По первому торги проводились несколько раз, но пока безуспешно. Понимаем ситуацию с федеральным бюджетом. Вместе с тем очистка русла Тобола на фоне быстрого благоустройства и преображения города имеет для него не только эстетическое значение, но и во многом предопределяет полноту его водоснабжения. А мы во втором полугодии должны будем приступить к модернизации Арбинского водозабора. В этой связи просил коллег рассмотреть различные варианты ускорения начала работ», – написал глава региона.

Курган, Наталья Ефремова

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