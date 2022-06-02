Курганская область получит 265 млн рублей на ремонт трубопровода на улице Коли Мяготина

Курганская область в 2022 году получит первый транш на ремонт сетей по улице Коли Мяготина в Кургане из федерального бюджета. После получения средств начнутся работы. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков 2 июня 2022 года в своём телеграм-аккаунте.

«Прошла ВКС с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Речь шла о начале ремонта магистральных сетей под улицей Коли Мяготина. Нам согласован первый транш – 265 млн рублей. Планируется начать в этом году после получения финансирования. Сама улица откровенно в плохом состоянии. Это общеизвестно. Вместе с тем, чтобы сделать дорогу, надо вначале разбираться с сетями, вернее, с их остатками, которые никто не ремонтировал более 40 лет», – написал глава региона.

Он уточнил, что ремонт труб под двумя улицами Кургана обойдётся в миллиард рублей. Таких денег у региона нет.

«Ремонт сетей под улицей Коли Мяготина и Дзержинского стоит порядка млрд рублей. Это без стоимости дорожного полотна и тротуаров. Разумеется, этих денег у региона нет – мы хорошо растём по доходам последние три года, но пока по-прежнему намного меньше зарабатываем, чем тратим, даже на содержание, не говоря о капитальных инвестициях», – уточнил г-н Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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