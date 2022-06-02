В Курганской области в пожаре погибли малолетние дети и женщина

В Курганской области в пожаре погибли двое детей и женщина. Трагедия произошла 2 июня в селе Глядянское Притобольного района. В 4 часа 30 минут там загорелся частный жилой дом.

«В ходе тушения пожара на месте обнаружены тела двух детей, 2020 и 2014 годов рождения и женщины 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщает СУ СКР по Курганской области. В ведомстве добавили, что скорее всего, в огне погибли люди, проживающие в доме.

По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки, – рассказали в прокуратуре. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Назаров. Надзорное ведомств проводит проверку обстоятельств происшествия, в ходе которой будет дана оценка эффективности профилактических мер, принятых органом системы профилактики.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»