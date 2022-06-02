Почти 60 собак посетили приют для животных в Кургане

За три месяца в Кургане отловили 59 бездомных собак. Об сегодня этом в ходе прямого эфира сообщила начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова.

По ее словам, все собаки были помещены в приют для животных, где прошли вакцинирование и стерилизацию. «В основном собаки проходят определенную череду манипуляций, которые позволяют обеспечить их безопасность. Это карантинирование, вакцинация против бешенства, маркирование и стерилизация. И когда послеоперационная реабилитация завершается, собаки выпускаются обратно в среду обитания», – рассказала чиновница.

Две из 59 бездомных собак останутся в приюте навсегда, вероятно, по причине агрессивности. Для пяти собак были найдены новые хозяева. Еще одна собака оказалась домашней – ее вернули владельцу.

Курган, Ольга Федорова

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