В Зауралье директор спортшколы зарабатывал на мифических физруках

В Курганской области суд оштрафовал бывшего директора детской спортивной школы за использование «мертвых душ». Мужчина руководил МКУДО «Макушинская ДЮСШ» и в период с декабря 2018 года до апреля 2021 года фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инструктора по физкультуре.

«Своим подчиненным он дал указания о начислении фиктивному работнику заработной платы и иных выплат, которые в дальнейшем лично получал в кассе учреждения и присваивал их. К исполнению обязанностей инструктора знакомый не приступал», – сообщает прокуратура Курганской области. В общей сложности бывший руководитель присвоил более 250 тысяч рублей.

Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества). Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой на 24 месяца по 12 500 ежемесячно.

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