В Кургане скончался бизнесмен Александр Немиров

В Кургане 3 июня на 76 году жизни скончался почетный гражданин Курганской области, гендиректор ЗАО «Картофель» Александр Немиров. Александр Немиров долгое время болел, он умер в больнице.

Немиров родился 24 октября 1946 году в селе Марай Половинского района Курганской области. В 1967 году окончил Куртамышский сельскохозяйственный техникум. В 1967-1976 гг. – агроном, бригадир бригады в колхозах Шатровского и Куртамышского районов. В 1976-1982 гг. – заведующий подсобным хозяйством племпредприятия «Курганское», в 1983-1991 гг. – председатель правления колхоза «Дружба» Кетовского района. В 1991-1998 гг. – учредительный директор, а с 1998 г. – генеральный директор ЗАО «Картофель» Кетовского района.



Награжден Орденом Дружбы. В 2006 году получил почетное звание «Почетный гражданин Курганской области».

Курган, Ольга Федорова

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