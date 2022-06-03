В Зауралье продлен запрет на посещение лесов

Власти Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 24 июня. «В период действия запрета жителям нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда, проводить любые виды работ. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ», – сообщают в правительстве региона.

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. С 8 июня размеры штрафов в соответствии с принятым Госдумой РФ законом будут увеличены в несколько раз.

«Если возникший по вашей вине пожар станет причиной гибели человека или иных тяжких последствий, вас ждёт уголовная ответственность», – напоминают в курганском правительстве.

Курган, Ольга Федорова

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