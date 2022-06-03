В Кургане соцсети и СМИ обсуждают концерт Кубанского казачьего хора за 3,7 млн рублей

В Кургане блогосфера и пользователи социальных сетей обсуждают предстоящий концерт Кубанского казачьего хора, который состоится 12 июня на Троицкой площади. Концерт знаменитого ансамбля приурочен к фестивалю народной культуры «Русское поле».

«Перед гостями и жителями города выступят 60 солистов старейшего национального коллектива, начало в 20:00», – сообщалось на официальном сайте правительства области 2 июня 2022 года.

Губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-аккаунте на следующий день добавил: «В этом году День России выпадает на Троицу)! А в Кургане он по традиции ещё и отмечается на Троицкой площади прямо у нового Троицкого храма! По такому случаю коллеги обещали всемирно известный Кубанский казачий хор пригласить). Ждём!!!».

При этом журналисты и телеграм-каналы нашли закупку на официальном сайте закупок: контракт на организацию концерта Кубанского казачьего хора заключило ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение». Стоимость услуги – 3,7 млн рублей.

В соцсетях некоторые жители, по традиции, раскритиковали траты на концерт, предложив направить их на другие нужды.

После этого вечером 3 июня бывший пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин в своём телеграм-канале выступил с разъяснениями. Г-н Тетерин уверил, что концерт оплачен не из бюджета, а из средств благотворителей. Имена благотворителей он не назвал.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»