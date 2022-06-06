Дети из ЛНР приехали отдыхать в летний лагерь в Шадринск

В Курганскую область прибыли ребята из Луганской народной республики – они поедут отдыхать в лагерь, организованный ШГПУ (Шадринский государственный педагогический университет). Об этом сообщил 6 июня 2022 года губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

«Встретили делегацию ребятишек из Луганской народной республики. Ребята, с одной стороны, не по возрасту сдержанные – видимо, сказывается обстановка по месту жительства. С другой – открытые и жизнерадостные. Учатся в лицее имени Героев Молодой Гвардии. Будут отдыхать в Шадринске летнюю смену вместе под эгидой ШГПУ. Уверен, коллеги постараются организовать для них хороший отдых и классные впечатления», – написал глава региона.

Курган, Наталья Ефремова

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