«Новая дорога поплыла»: жители Курганской области возмущены качеством отремонтированной трассы (ВИДЕО)

Жителей Курганской области возмутило качество новой дороги, построенной в 2021 году на участке Дианово-Новодоставалово в Берёзовском районе. На ней появились выбоины, дорога настолько неровная, что разделительная полоса представляет собой волнообразную линию. Запись с участка опубликовали подписчики группы «Реальный Курган» «Вконтакте» 5 июня 2022 года.

«Как так, сделали новую дорогу и уже поплыла. Села Дианово-Новодостовалово», – написал пользователь.

На записи видно, что разметка неровная – дорогу как будто раздавило, на обочинах и проезжей части глубокие выбоины, из которых вылетает щебень.

Под постом есть официальный комментарий ГКУ «Курганавтодор». Там заявили, что участок дороги осматривали 27 мая. «Был проведен осмотр участка автомобильной дороги Боровское – Новодостовалово – Мокино на участке «Дианово – Новодостовалово» в Белозерском районе. По результатам выезда был составлен акт о выявлении дефектов/недостатков и их устранения в гарантийный срок. На данный момент ведется работа с подрядчиком», – написал представитель структуры. Там не уточнили, будут ли дорогу ремонтировать и когда это случится.

В правительстве Курганской области в прошлом году сообщали, что стоимость ремонта участка протяжённость 7,1 км – 141,1 млн руб.

Белозерский район, Наталья Ефремова

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