В Шадринске слепая женщина провалилась в колодец

Жительница Шадринска, являющаяся инвалидом первой группы по зрению, провалилась в смотровой колодец. Женщина шла по тротуару и упала в люк одной ногой, в результате чего получила ушибы.

Как выяснилось, канализационный колодец оставили открытым сотрудники коммерческой организации, проводившие строительные работы.

За пострадавшую заступилась прокуратура, через суд надзорное ведомство потребовало взыскать с собственника инженерных коммуникаций компенсацию морального вреда. В итоге в пользу инвалида с ответчика взыскали 25 тыс. рублей.

Шадринск, Ольга Федорова

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