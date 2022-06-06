Губернатор Шумков рассказал, как курганским школьникам будут прививать патриотизм

Курганские школьники будут изучать, чем отличается мужчина от женщины, и еженедельно петь российский гимн на обязательной линейке. Об этом в интервью журналистам ГТРК «Куган» сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Дети раз в неделю на линейке, на обязательном построении поющие гимн при распущенном флаге российской федерации. Что может быть правильнее этих вещей?», – сказал глава региона. По его словам, в правительстве разрабатывают единый региональный образовательный стандарт, в который войдет патриотика и «правильное восприятие семей».

«С коллегами собирались на совете образования. Я вам честно скажу, была очень большая инерция и определенное сопротивление. Я предложил давайте закончим болтовню про патриотическое воспитание и наконец сформируем единый нормальный образовательный стандарт. Внесем туда так называемую патриотику. Внесем правильное восприятие семей: мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, у каждого есть своя роль. Чтобы избежать непонятного дробления и толкования, которое в последнее время, к сожалению, случается то там, то сям, – рассказал губернатор. – Внесем приоритет многодетных семей и прочие вещи. Туда же – национальные и культурные корни. Все это будет региональный стандарт, будет преподаваться в курганских школах с 1 сентября».

Курган, Ольга Федорова

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