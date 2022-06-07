Глава Мишкинского района Курганской области уходит в отставку

Глава Мишкинского района Сергей Курявцев не будет претендовать на должность руководителя муниципального округа. Как рассказали «Новому Дню» в окружной думе, Кудрявцев не подал заявление на участие в конкурсе, который пройдет 27 июня 2022 года. Прием документов закончился 31 мая.

«У нас есть два кандидата – заведующий отделом сельского хозяйства администрации Евгений Прокопьев и первый заместитель главы администрации Денис Мамонтов», – сообщили в думе. Как стало известно агентству из собственных источников, Сергей Кудрявцев планирует уйти на пенсию. Сейчас он находится на больничном.

Курган, Ольга Федорова

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