В Кургане будут судить ОПГ бутлегеров

В Кургане будут судить членов организованной преступной группы, которые занимались нелегальной торговлей алкоголем и табаком.

ОПГ летом 2020 года организовал житель областного центра. В подельники он взял свою 57-летнюю мать и 26-летнего знакомого.

«Организатор лично координировал хранение и перевозку алкоголя, его помощник осуществлял разгрузку и реализацию товара, а мать продавала нелегальный алкоголь в Лебяжьевском районе прямо из дома», – рассказали в УМВД по Курганской области.

В ходе обыска в нежилых помещениях и автомобиле у фигурантов изъята алкогольная продукция и табачные изделия на общую сумму 3,4 млн рублей, а также крупная сумма наличных.

Содержащаяся в бутылках жидкость, по заключению экспертов, представляла опасность для жизни и здоровья человека. Кроме того, федеральные акцизные марки, которыми были оклеены бутылки, имели признаки подделки, что позже подтвердила экспертиза.

Спиртосодержащую продукцию злоумышленники хранили в гаражах и металлических контейнерах и продавали по предварительной договоренности ограниченному кругу лиц. Перевозка контрафакта производилась с соблюдением условий конспирации и преимущественно в темное время суток. Таким же образом по заниженной цене злоумышленники сбывали немаркированные сигареты без акцизных марок.

«За период противоправной деятельности злоумышленникам удалось реализовать алкогольную продукцию на сумму, превышающую 4,5 миллиона рублей, а табачную – почти на 2 миллиона», – уточники в полиции. Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 2 ст. 238 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Ольга Федорова

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