Курганский депутат заявил о сверхурочной работе в Госдуме: полвосьмого, а я здесь

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попытался доказать, что члены российского парламента много работают.

На своей странице в ВКонтакте он выложил видео, в котором сообщил, что задержался на работе допоздна.

«Это брехня, что говорят, что депутаты Государственной думы не работают. Время уже полвосьмого, но я здесь. Бадма (Бадма Башанкаев) тоже здесь, Коля (Николай Валуев) тоже здесь. В общем, собственно говоря, все 450 здесь находятся. Мы работаем за Россию», – заявил глава курганских единороссов Ильтяков.

Напомним, Александр Ильяков известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, он автор цитат «Но не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок» и «Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать».

Курган, Ольга Федорова

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