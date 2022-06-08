Курганца наказали за убийство барсука

С жителя Курганской области взыскали 100 тысяч рублей за убийство двух барсуков. Не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, мужчина подстрелил животных на территории охотничьего угодья в Петуховском районе. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), и обязал его выплатить ущерб, нанесенный природе.

Чтобы побудить зауральца к скорейшей выплате долга, судебные приставы пригрозили ему арестом имущества и банковских счетов. «После беседы с сотрудником службы судебных приставов мужчина погасил задолженность в полном объеме», – сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

Охотятся на барсуков из-за жира. Который является эффективным лечебным средством при вирусных и воспалительных заболеваниях, а также при атеросклерозе, заболеваниях легких, пониженном иммунитете и нарушении обмена веществ.

Курган, Ольга Федорова

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