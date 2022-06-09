Семеро курганцев заболели опасной болезнью после укуса клеща

От нападения клещей в Курганской области с начала сезона по сегодняшний день пострадали 2474 человек, в том числе 741 ребенок. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это ниже уровня 2020 года, когда было 3421 обращение и уровня 2019 года (2628 обращений).

После лабораторной диагностики из 752 клещей, снятых с людей, вирус клещевого энцефалита обнаружен в 4 экземплярах, возбудитель боррелиоза – в 12 экземплярах. В еще оном клеще нашли возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека. Трое курганцев после укуса заболели клещевым вирусным энцефалитом, еще четверо – боррелиозом.

Курган, Ольга Федорова

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