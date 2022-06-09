Губернатор Шумков заставил учителей и чиновников патрулировать пляжи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился организовать патрулирование несанкционированных мест купания, чтобы не допустить там купания детей. Он поручил привлечь к этому процессу сотрудников органов власти и образовательных учреждений, – сообщили в региональном правительстве.

«Также глава региона поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями по разъяснению правил безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения», – уточнили чиновники.

Этим летом в Курганской области планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха на берегу рек и озер. На берегу водоемов в 21 муниципальном образовании идет работа по организации 10 пляжей.

В Кургане традиционно откроют три пляжа: Бабьи пески, бульвар Солнечный, «Голубые озера». По два места отдыха организуют в Далматовском районе, Каргапольском, Куртамышском и Половинском муниципальных округах.

Также пляжи откроют три санатория («Сосновая роща», «Озеро Медвежье», «Санаторий озеро Горькое») и два детских оздоровительных лагеря («Велес» и «Зеленый борок»). Один коммерческий пляж «Кемпинг Лес» появится в Звериноголовском районе на озере Горькое.

Курган, Ольга Федорова

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