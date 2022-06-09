На должность главы Белозерского округа в Зауралье претендуют два человека

На должность главы Белозерского муниципального округа Курганской области претендуют два кандидата. Оба они сотрудники местной администрации.
Как рассказал «Новому Дню» управляющий делами райадминистрации Николай Лифинцев, документы на участие в конкурсе подали действующий глава Белозерского района Алексанр Завьялов и его заместитель по экономической политике Станислав Еланцев. «Больше никто на конкурс не заявлялся, не интересовался им», – сказал Лифинцев.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Белозерского муниципального округа состоится в 10 часов 12 июля.
Курган, Ольга Федорова
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