В Кургане завод семьи сенатора Муратова не платил зарплату рабочим

В Кургане предприятие, принадлежащее семье сенатора Сергея Муратова, не платило зарплату сотрудникам. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела прокуратура.

«В ООО «Курганский арматурный завод» имеется задолженность по заработной плате перед 23 работниками организации за февраль-март 2022 года на общую сумму свыше 690 тыс. рублей. В отношении директора и юридического лица возбуждены административные дела», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Постановлением Госинспекции труда в завод был оштрафован на 40 тыс. рублей. Задолженность по заработной плате перед работниками была погашена.

Курганский арматурный завод на 99,92% принадлежит жене сенатора. У его зятя – главы регионального исполкома ОНФ Федора Теребенина – есть доля в 0,04%. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 25,6 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»