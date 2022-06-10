Власти Курганской области назвали фейком сведения газеты «Коммерсант»

Правительство Курганской области опровергло сведения аналитического прогноза, опубликованного в газете «Коммерсант» 10 июня 2022 года. Речь идёт о данных по прогнозируемому уровню безработицы. Издание опубликовало информацию, ссылаясь на расчёты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР). Председателем совета ЦСР является министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Наибольшие показатели безработицы (к концу 2022 года – прим.ред) ожидаются в Курганской области (12,5%)», – пишет издание.

Методику расчётов объяснил главный аналитик отдела спецпроектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Дмитрий Сухоруков. «В основе расчётов лежит детальная отраслевая статистика в разрезе регионов, которая позволяет моделировать падение занятости в отдельно взятой отрасли в зависимости от ожидаемого сокращения производства с учётом финансовой прочности (долговая нагрузка и маржинальность), трудоёмкости и других факторов. Уровень сокращения производства определён по результатам углубленного анализа публично доступных источников информации»,– отметил он.

Днём 10 июня в официальном паблике правительства Курганской области «Вконтакте» появилось изображение страницы одного из уральских СМИ, в котором цитировались данные «Коммерсанта», с надписью «фейк».

В посте сообщается, что в данный момент уровень безработицы в Зауралье низкий. «В СМИ и социальных сетях распространяется информация об ожидаемом резком росте безработицы в Курганской области. Данная информация не соответствует действительности. По данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, сейчас в регионе не только стабильная ситуация на рынке труда, но и один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы. С начала года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась на 2,2 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 4,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на 10 июня составляет 1,3%», – говорится в сообщении правительства области.

«Предпосылок для резкого роста безработицы, тем более в 10 раз, как указано в материалах СМИ, нет», – заявил начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Курган, Наталья Ефремова

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