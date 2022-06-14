В Каргаполье отказались назвать кандидатов на должность главы округа

В Каргапольском районе Курганской области отказались назвать число кандидатов, претендующих на должность главы муниципального округа, и их имена. 14 июня здесь закончился сбор документов для участия в конкурсе на должность главы, однако в администрации и думе засекретили сведения о претендентах на место руководителя.

«Я не могу разглашать эти данные, потому что конкурсная комиссия должна сначала утвердить список кандидатов и их количество по представленным документам», – сообщила «Новому Дню» председатель конкурсной комиссии Елена Линева. По ее словам, комиссия соберется только 15 июня в 15 часов. И до этого времени даже число поданных заявлений будет держаться в секрете.

Отказалась дать информацию и управделами администрации Каргапольского района Светлана Рогалева. На вопрос о том, на каком основании скрываются данные, она бросила трубку.

Неизвестно, заявился ли на конкурс действующий руководитель Каргапольского района Сергей Князев. Он ответил на звонок, однако сообщил, что находится на совещании и не может разговаривать.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каргапольского муниципального округа Курганской области состоится 8 июля 2022 года в 14 часов. Ранее появилась неофициальная информация о том, что Сергей Князев не будет участвовать в конкурсе.

Курган, Ольга Федорова

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